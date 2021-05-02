Düzce'ye yaklaşık 29 milyon ödenek geldi

DÜZCE(İHA) – 2021 yılında Düzce'de köylerin içme suları, ulaşım ve alt yapı çalışmalarında kullanılmak üzere KÖYDES ödenekleri geldi. Buna göre İl genelinde köylerde 28 milyon 875 bin 903 liralık çalışma yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ülke genelinde KÖYDES ödenekleri ile ilgili yapılan çalışmayı imzalamasının ardından Düzce'ye gelecek miktar belli oldu. 2021 yılında Köylerin içme suları, ulaşım ve alt yapı çalışmalarında kullanılacak olan 28 milyon 875 bin 903 lira merkez ilçe dahil 8 yere bölündü. Buna göre Düzce Merkeze 9 milyon 844 bin 344 lira, Akçakoca'ya 3 milyon 726 bin 969 lira, Cumayeri'ne 1 milyon 815 bin 691 lira, Çilimli'ye 1 milyon 758 bin 802 lira, Gölyaka'ya 2 milyon 844 bin 879 lira, Gümüşova'ya 1 milyon 873 bin 584 lira, Kaynaşlı'ya 3 milyon 264 bin 25 lira ve Yığılca'ya 3 milyon 747 bin 609 lira para gönderilecek. - DÜZCE