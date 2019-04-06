Son Dakika Haberleri: Düzce Yemekleri Kitabı Çıktı

Düzce Yemekleri Kitabı Çıktı

17 dakika önce

Düzce Turizm İl Müdürlüğü tarafından Düzce Valiliği himayelerinde tamamlanan Düzce Yemekleri kitabı yayınlandı.

Düzce Yemekleri Kitabı Çıktı, System.String[]
Düzce Turizm İl Müdürlüğü tarafından Düzce Valiliği himayelerinde tamamlanan Düzce Yemekleri kitabı yayınlandı.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin'i ziyaret eden Düzce Turizm İl Müdürü Resul Taştan, ilk kitaplardan birini Şahin'e hediye etti. Bu kitabın Düzce'nin tanıtımı açısından önemli bir mihenk taşı olduğunu söyleyen DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, demografik yapı itibariyle zengin bir bölge olan Düzce'nin Osmanlı ve çeşitli etnik kültürlerin mutfağına hakim olduğunu ifade etti. Bu zenginliğin turizm açısından da önemli olduğuna değinen Şahin, bu güzel çalışma için teşekkür etti. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 11:24 Kaynak: İHA

Düzce Valiliği, Düzce, Güncel
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