Son Dakika Haberleri: Düzce'yi Ortak Akılla Yönetmeye Gayret Edeceğim"

Düzce'yi Ortak Akılla Yönetmeye Gayret Edeceğim"

43 dakika önce

Düzce Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre kazanan Faruk Özlü, "Düzce'yi ortak akılla yönetmeye gayret edeceğim. Düzce'nin bir cazibe merkezi haline gelmesi için birlikte çalışacağız." dedi.

Düzce'yi Ortak Akılla Yönetmeye Gayret Edeceğim
Düzce Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre kazanan Faruk Özlü, "Düzce'yi ortak akılla yönetmeye gayret edeceğim. Düzce'nin bir cazibe merkezi haline gelmesi için birlikte çalışacağız." dedi.

Özlü, yaptığı yazılı açıklamada, seçimlerin geride kaldığını belirterek artık kucaklaşma vakti olduğunu söyledi.

"Şimdi birlik beraberlik zamanı." diyen Özlü, şöyle konuştu:

"Biz birlikte Düzce'yiz. Gelecek 5 yılda Düzce'de bir başarı hikayesi yazmak için gece gündüz çalışacağız. Düzce'yi ortak akılla yönetmeye gayret edeceğim. Düzce'nin bir cazibe merkezi haline gelmesi için birlikte çalışacağız. Unutmayalım ki bir birlikte Düzce'yiz. Herkesi kucaklayacağız, herkesin fikrini alacağız. Gelecek 5 yılda gece gündüz çalışacağız ve çok daha modern ve yaşanabilir bir Düzce inşa edeceğiz."

Her projenin kendisi için değerli olduğunu aktaran Özlü, "Siyasal iletişim dili kullanacağız. Şeffaf olacağız, yaptığımız her şeyi açık net paylaşacağız. Gizli kapaklı, alacakaranlık bir şey olmayacak. Projelerimizde önce uzmanlara sonra konunun muhataplarına ve halka danışacağız. İstişare mekanizması sürekli açık olacak. Kim Düzce için bir şey yapmak istiyorsa bir projesi varsa kapımız herkese açık." değerlendirmelerinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:20 Kaynak: AA

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