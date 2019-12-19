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Düzce'yi Samsun'da temsil edecekler
6 saat önce
Atletizm müsabakalarında Düzce il birincisi olan ve Samsun'da Düzce'yi temsil edecek olan Akçakoca Hamiyet Sevil Ortaokulu yıldız kız atletizm takımı Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk'ü ziyaret ettiler.
Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 12:11 Kaynak: İHA
Atletizm müsabakalarında Düzce il birincisi olan ve Samsun'da Düzce'yi temsil edecek olan Akçakoca Hamiyet Sevil Ortaokulu yıldız kız atletizm takımı Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk'ü ziyaret ettiler.
Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk atletizmde il birincisi olan takımı makamında ağırladı. Kaymakam Öztürk, "İl birincisi olarak Samsun ilinde yapılacak olan Türkiye atletizm şampiyonası grup müsabakalarında ilimizi temsil etmeye hak kazanan sporcularımızı tebrik ediyorum, yapılacak olan müsabaka için başarılar diliyorum" ifadelerinde bulundu. Kaymakam Öztürk daha sonra çocuklar sohbet etti. - DÜZCE
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