Düzce'de akşam saatlerinden itibaren etkisi artıran sağanak yağış, su baskınlarına neden oldu. Özellikle Çilimli, Cumayeri ve Akçakoca'da büyük hasara neden olan yağış sonucu dereler taştı, vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Yağmur nedeniyle ilçelerde sokaklar göle dönerken, derelerde taşkınlar meydana geldi. Çok sayıda evin su bastığı bölgelere AFAD, 112 Acil, itfaiye, UMKE ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Taşkınların fazla olduğu bölgelerde derelere yakın olan evler ekipler tarafından tedbir amaçlı boşaltıldı. Yağışın devam ettiği bölgede ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
Düzce'deki son durum hakkında açıklamalarda bulunan Düzce Valisi Cevdet Atay, sel felaketi nedeniyle mahsur kalan vatandaşlarla irtibat halinde olduklarını belirterek, "Selde mahsur kalan vatandaşlarımızla irtibat halindeyiz. Kurtarma çalışmaları için ekipleri acil olarak harekete geçti. Dere yataklarındaki evlerde yaşayan vatandaşlarımız, bu gece evlerinde kalmasın. Kent merkezinde oluşturulan misafirhanelerimiz var, Düzcelileri orada misafir edeceğiz" dedi.
Diğer yandan Düzce'deki Esmahanım köyünde 2019 yılında meydana gelen su baskınları sonucunda 7 vatandaş can vermişti. Yine aynı köyün, su baskınları nedeniyle boşaltıldığı öğrenildi. Düzce'deki selde şu ana kadar can kaybı veya yaralı bilgisi yok.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Meteoroloji'nin uyardığı Düzce'de sel felaketi! Mahsur kalanlar var, evler boşaltılıyor - Son Dakika