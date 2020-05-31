DÜZCE Yığılca'ya giriş-çıkışların sınırlandırılması kaldırıldı - Son Dakika

DÜZCE Yığılca'ya giriş-çıkışların sınırlandırılması kaldırıldı
Yığılca'ya giriş-çıkışların sınırlandırılması kaldırıldıDÜZCE İl Hıfzıssıhha Kurulu Meclisi, koronavirüs önlemleri kapsamında Yığılca ilçesi için alınan giriş ve çıkışların sınırlandırması kararını 1 Haziran gününden itibaren kaldırdı.
Yığılca'ya giriş-çıkışların sınırlandırılması kaldırıldı
DÜZCE İl Hıfzıssıhha Kurulu Meclisi, koronavirüs önlemleri kapsamında Yığılca ilçesi için alınan giriş ve çıkışların sınırlandırması kararını 1 Haziran gününden itibaren kaldırdı. Düzce İl Hıfzıssıhha meclisi, koronavirüs önlemleri kapsamında 10 Nisan tarihinde Yığılca ilçesine giriş-çıkışları sınırlandırılmasına karar verdi. İl Hıfzıssıhha Meclisi'nin bugün aldığı kararla Yığılca ilçesine giriş-çıkışların sınırlandırılması kararının 1 Haziran tarihinden itibaren kaldırılmasına karar verildi. Ayrıca ilçede 1 Haziran tarihinden itibaren pazar yerinin faaliyete açılmasına karar verildi.
Haber Yayın Tarihi: 31.05.2020 07:13 Kaynak: DHA
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