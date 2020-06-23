DÜZCE Yıldırımın düştüğü ahşap ev alev alev yandı - Son Dakika

Yıldırımın düştüğü ahşap ev alev alev yandı
DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde yıldırımın düştüğü tek katlı ahşap ev alev alev yandı.
Öğle saatlerinde, Akçakoca ilçesi Karatavuk Köyü'nde Metin Meydan'a ait evin üzerine yıldırım düştü. Ailenin bahçede bulunduğu sırada yıldırımın düştüğü tek katlı ev alev alev yanmaya başladı. Ailenin haber vermesi üzerine Akçakoca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri olay yerine geldi. İtfaiye ekipleri alevlere teslim olan evi söndürdü. Yangında ev kullanılmaz hale geldi.