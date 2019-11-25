Düzce yoğun sise teslim oldu

Düzce'de okullar sisle açıldı

DÜZCE - Düzce sabah saatlerinde yoğun sisin etkisi altında kaldı. Eğitime verilen aranın ardından ders zili yeniden çalarken öğrenciler yoğun sis altında okulun yolunu tuttu.

Düzce'de sabah saatlerinde başlayan yoğun sis şehri etkisi altına aldı. Görüş mesafesinin 30 metreye kadar düştüğü Düzce'de sürücüler, zaman zaman ilerlemekte zorluk çekerken vatandaşlarda ağızlarını kapatarak ilerlemek zorunda kaldı.Sürücüler farlarını açarak trafikte ilerleyebildi. Okullarda ise 9 günlük tatilin ardından bugün ders başı yaptı ancak öğrenciler yoğun sis altında okullarına gitti.