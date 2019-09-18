Düzce yol denetiminde afgan göçmenler yakalandı
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Yol denetiminde Afgan göçmenler yakalandıDÜZCE'de, jandarma ve polisin yaptığı denetimde durdurulan iki otobüste 100'e yakın Afgan uyruklu göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:50 Kaynak: DHA
Yol denetiminde Afgan göçmenler yakalandı
DÜZCE'de, jandarma ve polisin yaptığı denetimde durdurulan iki otobüste 100'e yakın Afgan uyruklu göçmen yakalandı.
Düzce İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak yaptığı yol denetiminde iki otobüs durduruldu. Ülkeye kaçak yollardan giren 100'e yakın Afgan uyruklu göçmen yakalandı. Plastik kelepçe ile gözetim altına alınan göçmenler Düzce İl Emniyet Müdürlüğü bahçesine getirildi. Yabancılar Şubesine gönderilen göçmenlerin işlemlerin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.
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