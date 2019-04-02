Son Dakika Haberleri: Düzce Yola Dökülen Kauçuklar Yandı

Düzce Yola Dökülen Kauçuklar Yandı

1 saat önce

Yola dökülen kauçuklar yandıDÜZCE'nin Kayaşlı ilçesinde, TEM Otoyolu'nda yol kenarındaki alevleri gören vatandaşlar TIR yandığını düşünerek itfaiyeye haber verdi.

Yola dökülen kauçuklar yandı

DÜZCE'nin Kayaşlı ilçesinde, TEM Otoyolu'nda yol kenarındaki alevleri gören vatandaşlar TIR yandığını düşünerek itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir kamyon yada TIR'dan düşen kauçukların sürtünmenin etkisiyle yandığını tespit etti.

Olay akşam saatlerinde TEM otoyolu Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi. Yol kenarında alev gören vatandaşlar kamyon yada TIR yandığını düşünerek itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan cisimlerin bir kamyon yada TIR'dan dökülen kauçuk olduğunu tespit etti. Kauçukların düştükten sonra sürtünme sonucu alev aldığı tespit edildi. Kısa sürede söndürülen yangının ardından kauçuklar yoldan toplandı.

Yangını görenler,Muhtemelen bir TIR kasasından düştü. Asfalttaki sürtünmeden dolayı alev aldı diye düşüyoruz. dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 11:19 Kaynak: DHA

TEM Otoyolu, Güncel
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