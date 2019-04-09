Düzce Yufka Yapmak İsterken Çatıyı Yaktılar

Düzce'de, binanın çatı katında yufka yapmak için yakılan ateş yangına neden oldu.

Düzce'de, binanın çatı katında yufka yapmak için yakılan ateş yangına neden oldu. Çatıyı saran alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Yangın saat 09.00 sıralarında Çay Mahallesi Aydın Sokakta meydana geldi. Sefer Küçük'e ait 2 katlı binanın çatı katında yufka yapmak isteyen kadınlar, ateş yaktı. Bu sırada alevler çatıyı sardı. Çatının yandığını gören kadınlar kendilerini dışarı atarken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çatıdaki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında çatı hasar görürken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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