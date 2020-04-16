DÜZCE Yurt dışından gelen entübasyon aparatı 3 boyutlu yazıcıda yeniden şekillendirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel DÜZCE Yurt dışından gelen entübasyon aparatı 3 boyutlu yazıcıda yeniden şekillendirildi - Son Dakika

DÜZCE Yurt dışından gelen entübasyon aparatı 3 boyutlu yazıcıda yeniden şekillendirildi

6 saat önce

Yurt dışından gelen entübasyon aparatı 3 boyutlu yazıcıda yeniden şekillendirildiDÜZCE Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜBİT), entübasyon için gerekli yurt dışından ithal edilen aparatı yeniden şekillendirerek 3 boyutlu yazıcılarda üretti.

Yurt dışından gelen entübasyon aparatı 3 boyutlu yazıcıda yeniden şekillendirildi

DÜZCE Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜBİT), entübasyon için gerekli yurt dışından ithal edilen aparatı yeniden şekillendirerek 3 boyutlu yazıcılarda üretti. Doç. Dr. Uğur Hasırcı talep eden hastanelere hiçbir karşılık beklemeden verebileceklerini söyledi.

DÜBİT, Nusaybin Devlet Hastanesi'nden gelen talep üzerine entübasyon cihazından kullanılan aparatı üretmek için çalışma başlattı. Yurt dışından temin edilen, hastanın entübe edilmesi sırasında kullanılan aparat yeniden şekillendirilerek 3 boyutlu yazıcıda üretildi. 4 aparat Nusaybin Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

Konuyla ilgili olarak bilgi veren DÜBİT Müdürü Doç. Dr. Uğur Hasırcı, "Benim araştırdığım kadarıyla bu entübasyon cihazlarının hepsi ithal ve aparatlar sarf malzemesi kırılabiliyor. Kırıldığı zaman da bunu tekrar yurt dışından getirtmek gerekiyor. Ama içinde bulunduğumuz şartlarda bunun yurt dışından gelmesi 6 ay sürüyor. Temin etmek oldukça zor. Bu nedenle ülkemizdeki devlet hastaneleri, özel hastaneler, üniversite hastaneleri bu aparatın temininde güçlük yaşıyorlar. Entübasyon işlemi sırasında hastanın dilinin hareket etmesi ve bu nedenle hekimin ya da sağlık çalışanlarının bu entübasyon hortumunu hastanın boğazından aşağı salmasını zorlaştırıyor. Bu aparat hastanın dilinin hareket etmesini engelliyor. Bu aparat hastanın ağzına sokularak entübasyon işleminin çok kısa sürede hastaya yüksek konfor sağlanacak şekilde yapılmasını sağlıyor. Üzerinde hava hortumunun geçmesi için kanallar var." dedi.

Doç.Dr. Hasırcı aparatı 3 boyutlu yazıcılarda yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Şu anda maalesef birçok hastanede bu aparatın eksikliği yaşanıyor. Çünkü ürün ithal bir ürün olduğu için ek aparatları dışardan geliyor. Bu kapsamda Nusaybin Devlet Hastanesi'nin bizden talebi oldu. Nusaybin Devlet Hastanesi bu aparata ihtiyaç duyduğu için bize örnek bir numune gönderdi. Biz bu numuneyi 3 boyutlu tarayıcılarımızda taradık. Daha sonra bunun daha dayanıklı ve sert malzemeden olması için aynı zamanda ucunun daha ince olması için hastanın konforunu arttırmak için ucunun daha ince olması için bir 3 boyutlu tasarım programlarında takım değişiklikler yaptık. Nihai halini verdikten sonra bunu 3 boyutlu yazıcıda bastık. Sert malzemeden daha ince ve hafif bir şekilde düzenledik. Sonrasında da fırınlama işlemini yaptık ve sağlamlığını arttırdık. Daha sonra Nusaybin Devlet Hastanesi'ne teslim ettik."

"TALEP EDEN HER HASTANEYE KARŞILIKSIZ GÖNDEREBİLİRİZ"

Hasırcı talep eden hastanelere aparattan göndereceklerini ifade ederek, "Herhangi bir hastanemizin, sağlık çalışanlarımızın buna ihtiyacı varsa çekinmeden bize ulaşabilirler. Düzce Üniversitesi olarak hiçbir karşılık beklemeden bu aparatı hastanelerimize temin edebiliriz" diye konuştu.

DÜZCE Yurt dışından gelen entübasyon aparatı 3 boyutlu yazıcıda yeniden şekillendirildi

Düzce Üniversitesi, Devlet Hastanesi, Nusaybin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 10:46 Kaynak: DHA

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