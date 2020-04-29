Düzce yurtları hakkında bilgi verildi - Son Dakika

Yurt dışından getirilerek Düzce'de Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Raziye Begüm Sultan ve Necla Pekolcay yurtlarına alınan Türk Vatandaşlarının son durumu hakkında Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt müdürleri ile telekonferans ile görüşerek bilgi aldı.

Korona virüs (COVİD-19) Pandemisi nedeni ile yurt dışından gelen vatandaşlar için karantina yurduna dönüştürülen Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Necla Pekolcay ve Raziye Begüm Sultan Yurtları'nın yurt müdürleri, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile telekonferans ile bilgi aktardı. Düzce'de toplantıya yurt müdürleri Yücel Özer ve Ali Özdemir katılım sağlayarak Düzce'de ki yurtlarla ilgili bilgi verirken, Bakan Kasapoğlu Düzce'de ki diğer yurtlarla ilgili de çalışmaları detaylı olarak bilgi almayı ihmal etmedi.

(İHA)