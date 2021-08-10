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Düzce Zabıtası kurallara uymayan 24 işyerini mühürledi - Son Dakika

Düzce Zabıtası kurallara uymayan 24 işyerini mühürledi

10.08.2021 13:19
Düzce Zabıtası kurallara uymayan 24 işyerini mühürledi, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü 2021 yılının ilk yarısının istatistiklerini paylaştı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü 2021 yılının ilk yarısının istatistiklerini paylaştı. 7 ay içinde vatandaşlar tarafından yapılan istek ve şikayetler çözüme kavuşturularak vatandaş odaklı çalışma yürütüldüğü dikkat çekti.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ağustos ayına kadar olan faaliyetler hakkında bilgilendirmede bulundu. 7 aylık süre zarfında Zabıta Müdürlüğü'nce 1200 ruhsat denetimi yapılırken ruhsatsız faaliyet, ruhsata ayrı hareket ve pandemi kurallarına uyulmaması gibi nedenlerle 24 iş yeri mühürlendiği, 58 iş yerinin de faaliyetlerine son vermesinden dolayı kapanışı yapıldığı belirtildi. Öte yandan, 243 iş yerine de ruhsat verildiği bildirildi.

Çevre ve hava kirliliğine önem verildi

Düzce'de özellikle kış aylarında yaşanan hava kalitesinin düşme sorununa da taviz vermeden üzerine giden Zabıta Müdürlüğü, ısınmadan kaynaklı hava kirliliği nedeniyle yapılan 22 şikayeti anında değerlendirerek denetimde bulundu. Zabıta ekipleri çevre gürültü ve ses kirliliği ile ilgili 48 şikayeti değerlendirerek vatandaşların taleplerini yerine getirdi. Ekipler, ilan, reklam ve tabela yönetmeliğine aykırı davranan 16 işyeri hakkında işlem yaparken 1 işyerine de cezai işlem uyguladı.

Yangın güvenliği olmayan işyeri açılmıyor

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, yangın güvenliği olmayan işyerlerine ruhsat vermiyor. 392 işyerini değerlendiren ekipler, 132 işyerine yangın güvenliğine uygun olmamasından dolayı faaliyetlerine izin vermedi. Düzce Belediyesinin istek ve taleplerinin yapıldığı Beyaz Masa ile koordineli bir şekilde çalışma yürüten Zabıta Müdürlüğü, ulaştırma ile ilgili gelen şikayet ve talepleri yüzde 100 oranında değerlendirdi. 2 bin 367 istek ve şikayeti anında değerlendiren ekipler, 25 evrağı da encümen ve meclise sevk etti. Ekipler vatandaşların şikayetleri üzerine Bin 500 denetim yaparken bunların 750 adeti pandemi dolayısıyla gerçekleştirdi.

Duygu sömürenlere göz açtırılmıyor

Kabahatler Kanunu çerçevesinde hareket eden zabıta ekipleri, 88 dilenci, 37 rahatsız etme, 25 işgal ve 1 çevreyi kirletme olayına bakarak Düzcelilerin duygularının sömürülmesine izin vermedi. Milletin sağlığını ön plana koyan Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, şehirlerarası otobüs garında 7 ay içinde 200 denetim yaparken yaş sebze ve meyve halinde de 350 denetim gerçekleştirdi. - DÜZCE

Düzce Zabıtası kurallara uymayan 24 işyerini mühürledi
Düzce Zabıtası kurallara uymayan 24 işyerini mühürledi
Düzce Zabıtası kurallara uymayan 24 işyerini mühürledi
Düzce Zabıtası kurallara uymayan 24 işyerini mühürledi
Düzce Zabıtası kurallara uymayan 24 işyerini mühürledi
Düzce Zabıtası kurallara uymayan 24 işyerini mühürledi
Düzce Zabıtası kurallara uymayan 24 işyerini mühürledi

Düzce Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Düzce Zabıtası kurallara uymayan 24 işyerini mühürledi - Son Dakika


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