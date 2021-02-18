Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor - Son Dakika

Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor
18.02.2021 12:59
Düzce, Zonguldak, Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey ilçelerinde bu akşam saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor.
Düzce, Zonguldak, Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey ilçelerinde bu akşam saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu akşam saatlerinde başlayıp yarın sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi öngörülen kar yağışının, Düzce, Zonguldak, Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun (10-25 santimetre) olması bekleniyor.
Yoğun kar yağışıyla etkili olması beklenen kuvvetli buzlanma ve don nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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