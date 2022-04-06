Düzce - Zonguldak D-655 Karayolu'nda sis etkili oluyor - Son Dakika
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Düzce - Zonguldak D-655 Karayolu'nda sis etkili oluyor

06.04.2022 09:46

Düzce - Zonguldak D-655 Karayolu'nda sis etkili oluyorZonguldak D-655 Karayolu'nda sabah saatlerinden itibaren sis etkili oluyor.

Düzce - Zonguldak D-655 Karayolu'nda sis etkili oluyor

DÜZCE Düzce-Zonguldak D-655 Karayolu'nda sabah saatlerinden itibaren sis etkili oluyor.

Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü Düzce-Zonguldak D-655 Karayolu'nda sürücüler dikkatle ilerliyor. Ulaşımı olumsuz etkileyen yoğun sise karşı sürücüleri uyaran yetkililer, aşırı hızdan kaçınılmasını ve trafik işaretlerine mutlaka dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Düzce - Zonguldak D-655 Karayolu'nda sis etkili oluyor
Düzce - Zonguldak D-655 Karayolu'nda sis etkili oluyor
Düzce - Zonguldak D-655 Karayolu'nda sis etkili oluyor

YORUMLAR
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Kocaeli ve Sakarya'da sis etkili oluyor Kocaeli ve Sakarya'da sis etkili oluyor İstanbul'un bazı noktalarında sis etkili oluyor İstanbul'un bazı noktalarında sis etkili oluyor

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Düzce - Zonguldak D-655 Karayolu'nda sis etkili oluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Düzce - Zonguldak D-655 Karayolu'nda sis etkili oluyor - Son Dakika
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