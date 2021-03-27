Düzce Zonguldak yolu çöktü - Son Dakika

Düzce Zonguldak yolu çöktü

27.03.2021 11:07
Düzce Zonguldak yolu çöktü, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Düzce Zonguldak karayolunda dün meydana gelen heyelan sonrasında yol gece saatlerinde tamamın çöktü.

DÜZCE (İHA) – Düzce Zonguldak karayolunda dün meydana gelen heyelan sonrasında yol gece saatlerinde tamamın çöktü. İki şeritli yol kayboldu.

Düzce'yi Karadeniz'e bağlayan önemli geçiş güzergahlarından olan Düzce Zonguldak karayolu çöktü. Bölgede meydana gelen aşırı ağış sonucu ilk önce yolda çatlak meydana geldi. Ardından ise yağışında devam etmesi ile birlikte gece saatlerinde Akçakoca'dan Düzce istikametine yol tamamen çöktü. Heyelanın korkutucu boyutu ise gün ağırınca daha da ortaya çıktı. Karayolları yetkilileri yolda incelemelerde bulundu.

Küçük araçlar köy yollarına büyük araçlar ana yollara yönlendiriliyor

Bölgede meydana gelen çökme nedeniyle trafik köy yollarına yönlendirildi. Akçakoca'dan İstanbul yönüne gidecek araçların Kocaeli Sakarya istikametinden, Ankara yönüne gidecek araçlar ise Ereğli Zonguldak yönünden gitmeleri yönünde uyarılar yapıldı. Heyelan sonrasında yol güzergahında kurulan jandarma güvenlik noktasından büyük ve tonajlı araçların geçişine izin verilmezken, küçük araçlar ise köy yollarına yönlendiriliyor. - DÜZCE

Düzce Zonguldak yolu çöktü
Düzce Zonguldak yolu çöktü
Düzce Zonguldak yolu çöktü
Düzce Zonguldak yolu çöktü
Düzce Zonguldak yolu çöktü
Düzce Zonguldak yolu çöktü
Düzce Zonguldak yolu çöktü

Toprak Kayması, Zonguldak, Akçakoca, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Düzce Zonguldak yolu çöktü - Son Dakika


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