Düzce-Zonguldak Yolunda Ulaşım Durdu, Araçlar Traktörle Çekildi

DÜZCE ile Zonguldak arasında ulaşımı sağlayan D-655 Karayolu Kabalak rampası mevkiinde kar yağışı nedeniyle TIR ve kamyonlar yolda kaldı.

DÜZCE ile Zonguldak arasında ulaşımı sağlayan D-655 Karayolu Kabalak rampası mevkiinde kar yağışı nedeniyle TIR ve kamyonlar yolda kaldı. Zonguldak istikameti ulaşıma kapanan yol, köylülerin araçları traktörle çekmesi sonucu yeniden ulaşıma açıldı.



Düzce'de sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı sonucu D-655 karayolu Zonguldak istikameti araçların yolda kalması nedeniyle kapandı. Kabalak rampası mevkiinde TIR ve kamyonların yolda kalması üzerine yardıma köylüler koştu. Köylüler traktörleriyle araçları çekerek yolu açmaya çalıştı. Yaklaşık 2 saat süren uğraşlar sonrası TIR ve kamyonlar traktörlerle yoldan kaldırılarak yol trafiğe açıldı. Kış lastiği ve zinciri olmayan bazı araçlar rampayı çıkmakta zorlandı. Bu araçlar da yine vatandaşların yardımı ile ilerleyebildi. Trafiğe açılan yolda Karayolları ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası kar tamamen temizlenerek trafik normale döndürüldü.



Minibüs sürücüsü Akif Koç, "Kar yağdı araçlar zorluk çekiyor. Sürücülerimizin duyarlı olmasını istiyoruz. Lütfen kış lastiklerini taksınlar. Kış lastiği olduktan sonra bu yol kapanmaz. Burası zaten meşhur Kabalak rampası. Burada sorun olmazsa yolun diğer yerlerinde sorun olmaz. Bu yüzden sürücülerimiz kış lastiklerini taksınlar. Vatandaşlarımız tedbirli yola çıkarsa kesinlikle bu yol kapanmaz" dedi.



Diğer yandan Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada ise Gölyaka ve Cumayeri ilçelerinde taşımalı sistem ile okula giden öğrencilerin eğitimine ara verilirken, hamile ve engelli kamu çalışanları ise idari izinli sayıldı.



- Zce

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