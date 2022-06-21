Düzce-Zonguldak yolunda ulaşıma şiddetli yağış engeli - Son Dakika
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Düzce-Zonguldak yolunda ulaşıma şiddetli yağış engeli

21.06.2022 14:36
Düzce-Zonguldak yolunda ulaşıma şiddetli yağış engeli

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesi ile Zonguldak'ın Alaplı ilçesi arasında, şiddetli yağmur etkili oldu.

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesi ile Zonguldak'ın Alaplı ilçesi arasında, şiddetli yağmur etkili oldu. Suyla kaplanan yolda bir süre duran ulaşım, ekiplerin çalışmasının ardından normale döndü.

Alaplı ile Akçakoca arasındaki Akçakoca Çayağzı mevkisinde öğle saatlerinde kuvvetli yağış etkili oldu. Bölgedeki yol, suyla kaplanınca ulaşım aksadı. Taşınan odun ve taş parçaları, kara yolunda ulaşımı durma noktasına getirdi. Zonguldak- Ereğli yönü, jandarma ekipleri tarafından bir süre trafiğe kapatıldı. Çevredeki iş yerleri de taşkından etkilendi. Otomobillerin geçişine izin verilmezken, ağır tonajlı araçlar ile kontrollü geçiş sağlandı. Uzun araç kuyrukları oluşurken, ekiplerin temizlik çalışmasının ardından yol, yeniden ulaşıma açıldı.


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Kaynak: DHA

Zonguldak, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce-Zonguldak yolunda ulaşıma şiddetli yağış engeli - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce-Zonguldak yolunda ulaşıma şiddetli yağış engeli - Son Dakika
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