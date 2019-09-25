Son Dakika Haberleri: Düzceli annelerden Diyarbakır'daki evlat nöbetine destek
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Düzceli annelerden Diyarbakır'daki evlat nöbetine destek

48 dakika önce

Düzce(İHA) – Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan annelere bir destek de Düzce'de şehit eşleri ve yakınları ile kadın STK'larının temsilcilerinden geldi.

Düzceli annelerden Diyarbakır'daki evlat nöbetine destek, System.String[]

Düzce(İHA) – Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan annelere bir destek de Düzce'de şehit eşleri ve yakınları ile kadın STK'larının temsilcilerinden geldi. Destek açıklamasını ise 2015 yılında eşini şehit veren polis memuru Sabri Altınbaş'ın eşi okudu.


Diyarbakır'da evlatları HDP tarafından dağa kaçırılan annelerin HDP İl Başkanlığı binası önündeki bekleyişi sürerken bütün Türkiye'den destek gelmeye devam ediyor. Düzce'de de Kadın STK'ları, şehit eş ve yakınları, gazi yakınları ve vatandaşlar, Diyarbakır analarının yanlarında olduklarını yaptıkları basın açıklamasıyla duyurdu.


Anıtpark Meydanı'nda yapılan basın açıklamasını ise eşini 2015 yılında Şırnak'ın Silopi ilçesinde teröristlerin yola döşediği patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan polis memuru Sabri Altınbaş'ın eşi Sevcan Altınbaş okudu. Sevcan Altınbaş açıklamasında Diyarbakır annelerinin her türlü baskıya karşın onurlu bir şekilde evlatlarını beklediklerini dile getirerek, terörün annelerin duruşu ile biteceğine inandıklarını söyledi. Annelerin Diyarbakır'da başlattığı onurlu direnişlerine destek olmak için 81 ilde eş zamanlı olarak toplanmış bulunmaktayız. Bu direnişin teröre en büyük darbeyi vuracak iradeyi ortaya koyduğuna yürekten inanıyoruz. Anneler çıktıkları bu yolda inşallah zafere ulaşacaklardır" dedi.


Düzceliler, basın açıklamasının ardından teröre son sloganları attı. Basın açıklamasının ardından Düzceli kadınlar ve vatandaşlar sessizce meydandan ayrıldı. - DÜZCE

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 02:33 Kaynak: İHA
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