Düzceli bilardocular şampiyonaya hazırlanıyor

Düzceli bilardocular 25 Mart – 8 Nisan 2021 tarihleri arasında Antalya'da yapılacak olan Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası 1. Etap müsabakalarına hazırlanıyor.

25 Mart – 8 Nisan 2021 tarihleri arasında Antalya'da yapılacak olan Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası 1. Etap müsabakalarına Düzce'den katılacak olan 36 sporcu antrenmanlarına devam ediyor. Antrenmanlarda bir araya gelen ve hazırlıklarına devam eden sporcular ilimizi en iyi şekilde temsil edeceklerini dile getirdiler. - DÜZCE