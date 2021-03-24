Düzceli bilardocular şampiyonaya hazırlanıyor
24.03.2021 10:10
Düzceli bilardocular 25 Mart – 8 Nisan 2021 tarihleri arasında Antalya'da yapılacak olan Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası 1. Etap müsabakalarına hazırlanıyor.
Düzceli bilardocular 25 Mart – 8 Nisan 2021 tarihleri arasında Antalya'da yapılacak olan Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası 1. Etap müsabakalarına hazırlanıyor.
25 Mart – 8 Nisan 2021 tarihleri arasında Antalya'da yapılacak olan Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası 1. Etap müsabakalarına Düzce'den katılacak olan 36 sporcu antrenmanlarına devam ediyor. Antrenmanlarda bir araya gelen ve hazırlıklarına devam eden sporcular ilimizi en iyi şekilde temsil edeceklerini dile getirdiler. - DÜZCE
Son Dakika Akaryakıt istasyonlarına yeni nesil ödeme kaydedici cihaz zorunluluğu getirildi Hemşire, köpeklerle oynayan 3 çocuğu tırmıkla darbetti Son Dakika: Fenerbahçe'de korona vakaları yükseliyor! 4 futbolcunun testi pozitif Öğretmeni hayatını kararttı! Teslim olan kadın terörist, HDP binasından Gara Dağı'na uzanan hikayesini anlattı Görüntü Türkiye'den! Dışarı çok nadir çıkıyor, tam o anda deklanşöre basıldı Polis arabayı tekerlerine ateş ederek durdurdu! 30 kilometrelik kovalamaca patates tarlasında son buldu Tartışma sonucu otobüsten atılan genç, kamyon çarpması sonucu hayatını kaybetti Tuğrul Türkeş'ten HDP açıklaması: Özünde bir siyasi hareketi kapatmak çözüm değildir