Düzceli çiftçilere 101 bin lira hayvan desteği verildi - Son Dakika

Düzceli çiftçilere 101 bin lira hayvan desteği verildi

DÜZCE(İHA) – Korona virüs salgını sonrasında çiftçilere desteğin artırılmasının açıklanmasının ardından Düzce'de çiftçilere hayvancılık desteklemeleri de arttırıldı.

DÜZCE(İHA) – Korona virüs salgını sonrasında çiftçilere desteğin artırılmasının açıklanmasının ardından Düzce'de çiftçilere hayvancılık desteklemeleri de arttırıldı. Düzce'de bu kapsamda 46 yetiştiriciye 101 bin 450 TL hayvan desteği verildi.


Tarım ve Orman Bakanlığı korona virüs salgını sonrasında çiftçilere desteğin arttırılması ile ilgili yaptığı açıklamanın ardından Düzce'de çiftçilere de hayvancılık desteklemeleri yapıldı. Mayıs ayı içerisinde Düzce'de 2019 yılı besilik erkek sığır desteklemesi kapsamında 40 yetiştiriciye 333 besilik hayvan için toplam 83 bin 250 lira destekleme işlemi yapıldı. Ayrıca, 2020 yılı mayıs ayı hayvan hastalık tazminat desteklemeleri kapsamında da 6 yetiştiriciye 18 bin 200 lira tazminat işlemi de yapıldı. - DÜZCE

Koronavirüs, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 10:56 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Düzceli çiftçilere 101 bin lira hayvan desteği verildi - Son Dakika

Son Dakika

17:21 Yunanistan, Libya'da umudunu darbeci Sisi'ye bağladı: Türkiye'nin şansı yok 17:09 Sheffield United'ı 2-1 yenen Arsenal, Federasyon Kupası'nda yarı finale yükseldi 17:06 Son Dakika: İstanbul'da orman yangını çıktı, itfaiye müdahale ediyor 16:40 Ünlü şarkıcı Reyhan Karaca'nın talihsiz bir şekilde burnu kırıldı 16:22 Kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza kesilen yaşlı kadın sitem etti: Beni mi buldular? 16:01 Son dakika: EBA TV'de yayınlanacak yaz okulu programları yarın başlıyor 15:08 Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt 15:02 YKS'den çıkan öğrenci, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı 14:50 Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu 14:20 Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı 14:20 Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor 11:56 Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor 11:25 Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu 11:21 Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak 00:54 Ruslarla ilgili sözleri nedeniyle Adil Gür hakkında soruşturma başlatıldı
Yunanistan, Libya'da umudunu darbeci Sisi'ye bağladı: Türkiye'nin şansı yok
17:20
Sheffield United'ı 2-1 yenen Arsenal, Federasyon Kupası'nda yarı finale yükseldi
17:09
Son Dakika: İstanbul'da orman yangını çıktı, itfaiye müdahale ediyor
17:06
Ebru Şahin, Cedi Osman ile aşk yaşadığı iddialarını yalanladı: Benim rüzgarım o kadar sert esmiyor
16:51
Alevler içinde kalan motosikletin sürücüsü ve yolcusu yaptıklarıyla herkesi şaşırttı
16:40
Ünlü şarkıcı Reyhan Karaca'nın talihsiz bir şekilde burnu kırıldı
16:39
F.Bahçe ile olan sözleşmesini fesheden Max Kruse kendisini savundu: Haklı olduğumu düşünüyorum
16:38
Takıma 3 gün izin veren Sergen Yalçın Alaçatı'ya gitti
16:33
Serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolan 16 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu
16:32
Kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza kesilen yaşlı kadın sitem etti: Beni mi buldular?
16:21
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2020 17:33:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Düzceli çiftçilere 101 bin lira hayvan desteği verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]