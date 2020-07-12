Düzceli çiftçinin arkadaşlarıyla tasarladığı "Patrover" ilgi görüyor - Son Dakika

Düzceli çiftçinin arkadaşlarıyla tasarladığı "Patrover" ilgi görüyor

Düzce'nin Yığılca ilçesinde yaşayan çiftçi Tahir Altın'ın, arkadaşlarıyla "patpat" diye tabir edilen tarım aracını modifiye ederek tasarladığı ve "Patrover" adını verdiği araç, görenlerin ilgisini çekiyor.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde yaşayan çiftçi Tahir Altın'ın, arkadaşlarıyla "patpat" diye tabir edilen tarım aracını modifiye ederek tasarladığı ve "Patrover" adını verdiği araç, görenlerin ilgisini çekiyor.

Heybeliada'daki orman yangınından ilk görüntüler geldi
Son Dakika: Heybeliada'da orman yangını çıktı! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Ankaragücü - Galatasaray maçının 11'leri belli oldu

Ahmetçiler Mahallesi'nde çiftçilik yapan Tahir Altın, ilçede ihtiyaçları görmek ve tarlasına ulaşımı sağlamak için ikinci el bir araç almak istedi.

Uzun süre arayışlarını sürdüren Altın, imkanları ölçüsünde bir araç alamayınca kendi aracını tasarlamaya karar verdi. Bunun üzerine Altın, iki arkadaşıyla "patpat" diye tabir edilen aracı modifiye ederek araç tasarladı.

"Patrover" ismini verdikleri aracı 9 aylık uğraşı sonucu düşük bütçeyle tasarlayan Altın ve arkadaşları, hem bağ ve bahçe işlerini görüyor hem de hobi amaçlı off-road yapıp az yakıtla gezme imkanı buluyor.

Benzer şekilde iki araç daha üreten Altın ve arkadaşları, iki yeni araç üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Tahir Altın, AA muhabirine, ilk aracı yaklaşık 9 ayda imal ettiklerini belirterek, ikinci aracı da yaklaşık 3 ayda bitirdiklerini söyledi.

İlçede "patpat" kullanımı yaygın olduğu için bu şekilde bir araç tasarladığını anlatan Altın, "Normal patpatlarda sadece arka tekerleklerde fren var. Arkalarda makas var, önlerde hiçbir şey yok. Benim yaptığım araçta hem 4 ayrı fren sistemi hem de makas sistemi var. Patpatlarda kaza riski fazla olduğu için aklımıza böyle bir şey yapmak geldi." diye konuştu.

Altın, uzun süre araştırma yaptıktan sonra böyle bir araç yapmaya başladığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Hem bağ ve bahçe işimi görmek hem de güvenilir bir şekilde trafikte dolaşabilmek için böyle bir araç tasarladım. Lastiklerin hepsine ilave makas ve fren sistemi koyarak daha güvenli hale getirdim. İlk aracımı 9 ayda yaptım. Tamir ve bakımı kolay olsun diyerek piyasada bulunan malzemeleri kullandım. Sert zeminlerde amortisörler daha rahat. İlk aracımızda 12 beygirlik bir motor var. Normal patpatların yakıt tüketimi gibi tek silindirlik bir araç. İkinci aracım 10 beygirlik, bunun yakıtı daha uygun. Ağırlığını motorun gücüne göre ayarladım. Yaklaşık bir tonluk yükü çok rahat taşıyabiliyor. İlk aracın maliyeti 13 bin lira oldu ama diğerlerini daha az bir maliyete toparladım."

Altın'a araç tasarımında katkıda bulunan Erdal ve Kenan Akın kardeşler de UTV olarak tasarladıkları arazi aracını hem bağ ve bahçe işlerinde hem de off-road aracı olarak kullandıklarını söyledi.

Yığılca, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 11:41 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Düzceli çiftçinin arkadaşlarıyla tasarladığı 'Patrover' ilgi görüyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

17:57 Son Dakika: Heybeliada'da orman yangını çıktı! Havadan ve karadan müdahale ediliyor 17:43 Süper Lig'de kritik maç başladı! Canlı anlatım 17:22 Fatih Terim, yabancı kuralı sonrası Süper Lig'in teknik direktörleriyle video konferans yöntemiyle toplantı yaptı 17:05 Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan!" diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı 16:38 Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı 16:33 Test sonuçlarını beklemeden İstanbul'dan ayrılan ailede koronavirüs tespit edildi 16:19 Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti 16:08 Elbistan'da kına gecesi ve düğün töreni kaynaklı koronavirüs vakaları arttı 16:08 Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı 16:04 New York Times, Türk futbolunu analiz etti, Fatih Terim ve Hamit Altıntop geleceğe dair açıklamalar yaptı 15:25 Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü 13:24 Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum 12:21 İBB'nin metro inşaatı için aldığı krediye AK Parti dönemindeki borçlar nedeniyle el konuldu 11:18 Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti 10:58 Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi
Son Dakika: Heybeliada'da orman yangını çıktı! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
17:57
Süper Lig'de kritik maç başladı! Canlı anlatım
17:43
Fatih Terim, yabancı kuralı sonrası Süper Lig'in teknik direktörleriyle video konferans yöntemiyle toplantı yaptı
17:22
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan!" diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı
17:05
Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
16:38
Test sonuçlarını beklemeden İstanbul'dan ayrılan ailede koronavirüs tespit edildi
16:33
Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti
16:19
Elbistan'da kına gecesi ve düğün töreni kaynaklı koronavirüs vakaları arttı
16:08
Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı
16:08
New York Times, Türk futbolunu analiz etti, Fatih Terim ve Hamit Altıntop geleceğe dair açıklamalar yaptı
16:04
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2020 18:33:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Düzceli çiftçinin arkadaşlarıyla tasarladığı "Patrover" ilgi görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]