Düzceli esnaflar 1 metre kuralına uydu - Son Dakika
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Düzceli esnaflar 1 metre kuralına uydu

6 saat önce

Gaziantep Caddesi'nde bulunan Düzce'nin sevilen esnafları korona virüs tedbirleri kapsamında 1 metre kuralına uyarak sohbet ettiler.

Düzceli esnaflar 1 metre kuralına uydu, System.String[]

Gaziantep Caddesi'nde bulunan Düzce'nin sevilen esnafları korona virüs tedbirleri kapsamında 1 metre kuralına uyarak sohbet ettiler.


Gaziantep Caddesi'nde bulunan Düzce'nin önde gelen esnafları hem vatandaşlara örnek olmak hem de gündeme dair konuları konuşmak üzere bir araya geldiler. Esnaflar korona virüs tedbirleri kapsamında birbirlerine 1 metre uzaklıkta durarak sohbet ettiler.


Gaziantep Caddesinde telekomünikasyon iş ile uğraşan Düzce TSO Başkanı Tuncay Şahin, "Gündeme dair konuları konuşurken aynı zamanda etraftan geçen hemşerilerimize örnek olmak adına 1 metre kuralına uyarak sohbet ediyoruz. Bilindiği gibi ekonomik olarak alınan bazı tedbirler var. Esnaf arkadaşlarımızı bu konuda da bilgilendiriyoruz. Diğer vatandaşlarımızın da evlerinden çıkmamalarını, çıkmaya mecbur kalmaları durumunda tedbirlere uymalarını istiyoruz. Bu belayı hep birlikte başımızdan atacağız. Sağlık Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımız başta olmak üzere tüm kurumlara yardımcı olmalıyız" dedi. - DÜZCE

Gaziantep, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:34 Kaynak: İHA

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