Düzceli gençler Çanakkale'yi gördü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düzceli gençler Çanakkale'yi gördü - Son Dakika

Düzceli gençler Çanakkale'yi gördü

7 saat önce

DÜZCE (İHA) – Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Düzce ziyaretinde gençlerin Çanakkale ruhunu yaşaması gerektiğini söyleyerek Düzceli gençleri Çanakkale'ye gönderme sözü verdi.

Düzceli gençler Çanakkale'yi gördü, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Düzce ziyaretinde gençlerin Çanakkale ruhunu yaşaması gerektiğini söyleyerek Düzceli gençleri Çanakkale'ye gönderme sözü verdi. Bakan Kasapoğlu sözünü tuttu gençler Çanakkale'ye gitti.


Düzce Gençlik Merkezi tarafından organize edilen, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Düzce ziyaretinde gençlere yaptığı jest doğrultusunda Çanakkale gezisine 75 genç katılım sağladı. Bir gece Çanakkale'de kalan gençler, Koca Seyit Anıtını, Sarıgazi Şehitliği Anıtını, Çanakkale Şehitliği Anıtını, Lone Pine'yi, 57. Piyade Şehitliğini ve Conk Bayırı gibi tarihi mekanları gezip gördü. Gençler, gezi sonrası Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na böyle anlamalı bir etkinlik düzenlettiği için teşekkür ettiler. - DÜZCE

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Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 02:46 Kaynak: İHA
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