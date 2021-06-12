Düzceli güreşçiler madalya ile dönüyor

Türkiye Güreş Şampiyonasında mindere çıkan Düzce Belediyesi 1881 Güreş İhtisas Kulübü sporcuları büyük başarı elde etti. Kulüp güreşçisi Göktuğ Akbal 38 kiloda Türkiye Şampiyonu olurken, 30 kiloda Gökhan Öztürk ise Türkiye ikincisi olarak kürsüde boy gösterdi.

Düzce Belediyesi 1881 Güreş İhtisas Kulübünün 7 sporcusu Antalya'da düzenlenen Türkiye Güreş Şampiyonasında, U-15 ve U17 kategorisinde Düzce'yi temsil etti. Kıyasıya geçen müsabakalarda 1881 Güreş İhtisas Kulübü güreşçilerinden 38 kiloda Göktuğ Akbal büyük başarı elde ederek Türkiye Şampiyonluğu oldu. 30 kiloda mücadele eden sporcumuz Gökhan Öztürk ise Türkiye İkincisi olarak kürsüde yer buldu. 30 kiloda mindere çıkan diğer sporcumuz Ensar Demirkaynak ise şampiyonayı Türkiye Beşincisi olarak tamamladı.

"Azmin zaferi"

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 1881 Güreş İhtisas Kulübü sporcu ve antrenörlerini tebrik ederek, "Sporcularımız pandemiye rağmen çalışmalarına ara vermedi. Kısıtlama dönemlerinde antrenmanlarını aksatmayarak evlerinden devam ettiler. Gösterdikleri azmin sonucunda Türkiye Şampiyonasında büyük bir başarı yakaladılar. Başta Güreş İl Temsilcimiz Ramazan Topal olmak üzere tüm güreşçilerimizi elde edilen başarılardan ötürü tebrik ediyorum. 'Spor şehri Düzce' sloganıyla çıktığımız bu yolda, spora olan desteklerimiz artarak devam edecek" dedi. - DÜZCE