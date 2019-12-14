Düzceli Hafız Muhammed Said Sezer dünya 3. oldu - Son Dakika

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Düzceli Hafız Muhammed Said Sezer dünya 3. oldu
7 saat önce
Uluslararası Kuran-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında Dünya üçüncüsü Düzceli Hafız Muhammed Said Sezer oldu.
Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 09:23 Kaynak: İHA
Uluslararası Kuran-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında Dünya üçüncüsü Düzceli Hafız Muhammed Said Sezer oldu.
Tunus'ta 07-13 Aralık 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen 23. İslam ülkesinin katıldığı 17. Uluslararası Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması'na ülkemizi temsilen katılan Cumayeri İlçesi Merkez Yeni Cami İmam-Hatibi Muhammed Said Sezer Dünya 3'üncüsü olarak Türkiye'yi gururlandırdı. - DÜZCE
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