Düzceli Hafız Muhammed Said Sezer dünya 3. oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düzceli Hafız Muhammed Said Sezer dünya 3. oldu - Son Dakika

Düzceli Hafız Muhammed Said Sezer dünya 3. oldu

7 saat önce

Uluslararası Kuran-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında Dünya üçüncüsü Düzceli Hafız Muhammed Said Sezer oldu.

Düzceli Hafız Muhammed Said Sezer dünya 3. oldu, System.String[]

Uluslararası Kuran-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında Dünya üçüncüsü Düzceli Hafız Muhammed Said Sezer oldu.


Tunus'ta 07-13 Aralık 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen 23. İslam ülkesinin katıldığı 17. Uluslararası Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması'na ülkemizi temsilen katılan Cumayeri İlçesi Merkez Yeni Cami İmam-Hatibi Muhammed Said Sezer Dünya 3'üncüsü olarak Türkiye'yi gururlandırdı. - DÜZCE

Kuran-ı Kerim, Muhammed Said, Aralık, Tunus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 09:23 Kaynak: İHA
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