Düzceli Jandarma Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düzceli Jandarma Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Düzceli Jandarma Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Van'da çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Özgür Işık'ın cenazesi memleketi Düzce'de toprağa verildi.

Düzceli Jandarma Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Van'da çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Özgür Işık'ın cenazesi memleketi Düzce'de toprağa verildi.

Şehit Işık'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Düzce merkez Hamidiye Mahallesi Karaca Sokak'taki babaevinde helallik alınması ve dua edilmesinin ardından törenin yapılacağı Yığılca ilçe stadına getirildi.

Şehidin babası Arslan, annesi Raziye, eşi İrem Işık, tören sırasında güçlükle ayakta durdu.

İl Müftü Vekili Ünal Baş'ın kıldırdığı namazın ardından şehidin cenazesi, omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı.

Yılgın köyü mezarlığındaki aile kabristanlığında toprağa verilen şehit Özgür Işık'ın cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Düzce Valisi Zülkif Dağlı, AK Parti Düzce milletvekilleri Ayşe Keşir, Fahri Çakır, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya, kaymakamlar, belediye başkanları, siyasi partilerin il başkanları ve temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 02:42 Kaynak: AA
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