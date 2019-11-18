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Düzceli judocular 9 madalyayla döndü

6 saat önce

Borsa Open Europen Top Judo Tournament müsabakasında Türkiye'yi temsil eden judocular 9 madalyayla Düzce'ye döndü.

Düzceli judocular 9 madalyayla döndü, System.String[]

Borsa Open Europen Top Judo Tournament müsabakasında Türkiye'yi temsil eden judocular 9 madalyayla Düzce'ye döndü.

Bosna Hersek'in Mostar şehrinde 24 ülke ve bin sporcuyla düzenlenen uluslararası Borsa Open Europen Top Judo Tournament'ta Türkiye'yi temsilen mindere çıkan Düzceli sporcular, iki gün süren müsabakaların ardından 9 madalya kazandı.

Antrenörler Ayhan Alayıldız, Nermin Alayıldız ve Koraycan Kamçı önderliğinde turnuvaya katılan sporculardan 44 kilogramda Yaren Sala birinci, 44 kilogramda Gülişan Yıldız ikinci, 38 kilogramda Arda Işık ikinci, 28 kilogramda İnci Ürer üçüncü, 28 kilogramda Neris Öztürk üçüncü, 32 kilogramda Özlem Şebnem Sezen üçüncü, 44 kilogramda Ecre Alayıldız üçüncü ve 52 kilogramda Hayrunnisa Yılmaz üçüncü olarak madalya aldı.

Türkiye, Düzce, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 10:00 Kaynak: AA
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