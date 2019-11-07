Son Dakika Haberleri: Düzceli judocular Bosna Hersek'e gitti
Son Dakika Spor Düzceli judocular Bosna Hersek'e gitti

Düzceli judocular Bosna Hersek'e gitti

6 saat önce

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün 34 sporcusu, 8-12 Kasım tarihlerinde Bosna Hersek'te düzenlenecek judo şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek.

Düzceli judocular Bosna Hersek'e gitti, System.String[]

Düzce Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü'nün 34 sporcusu, 8-12 Kasım tarihlerinde Bosna Hersek'te düzenlenecek judo şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek.

31 ülkeden 127 kulübe bağlı bin 28 sporcunun yer alacağı European Top Judo Tournament'e katılacak olan Düzceli judocular bu sabah erken saatte yola çıktı.

Kiremitocağı Mahallesindeki Düzce Gençlik Merkezi önünde bir araya gelen judocular, yolculuk öncesi antrenörleriyle birlikte Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için asker selamı verdi.

Daha sonra 34 sporcunun yer aldığı kafile Bosna Hersek'e gitmek için kentten ayrıldı.

Bosna - Hersek, Türkiye, Düzce, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 10:06 Kaynak: AA
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