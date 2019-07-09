Düzceli Judocular Romanya'da
59 dakika önce
Romanya'da yapılacak judo minikler Balkan şampiyonasına Düzceli 3 sporcu katılıyor.
Romanya Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 05:37 Kaynak: İHA
'da yapılacak judo minikler Balkan şampiyonasına Düzceli 3 sporcu katılıyor. Sporcular Romanya'ya gitti.
Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Judo antrenörü Ayhan Alayıldız eşliğinde Düzceli sporcular Eda Kahveci, Eren Kahveci ve Rana Bilgin Romanya'da yapılacak judo minikler balkan şampiyonası için yola çıktı. Geçen yılın Balkan şampiyonu olan Eda Kahveci, Türkiye
Şampiyonu Eren Kahveci ve Balkan Şampiyonası finalisti Rana Bilgin Düzce'yi en iyi şekilde temsil ederek ülkemize de madalya kazandırmak istediklerini söylediler. - DÜZCE
Fenerbahçe'de Comolli ile konuşan Şenol Çorlu ile yollar ayrıldı Beşiktaş, Domagoj Vida'nın sözleşmesini uzatıyor Olcay Şahan, Gazişehir Gaziantep yolunda! Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Watkins transferine onay verdi