Düzceli kadınlara koruyucu aile ve aile içi iletişim semineri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düzceli kadınlara koruyucu aile ve aile içi iletişim semineri - Son Dakika

Düzceli kadınlara koruyucu aile ve aile içi iletişim semineri

6 saat önce

Düzce'nin Çilimli ilçesinde kadınların kurduğu Gönüllü Kadınlar Topluluğu, koruyucu ailelik ve aile içi iletişim konularında söyleşi düzenlendi.

Düzceli kadınlara koruyucu aile ve aile içi iletişim semineri, System.String[]

Düzce'nin Çilimli ilçesinde kadınların kurduğu Gönüllü Kadınlar Topluluğu, koruyucu ailelik ve aile içi iletişim konularında söyleşi düzenlendi.


Düzce'nin Çilimli ilçesinde kadınların sosyal hayata entegrasyonu, birlik ve beraberlik içinde farklı projeler üretmek için kurulan Gönüllü Kadınlar Topluluğu projelerine devam ediyor. Her ay farklı konularda projeleri hayata geçiren gönüllü kadınlar son olarak koruyucu aile ve aile içi iletişim, stres ve strele başa çıkma konularında söyleşi program düzenledi. Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı'nın eşi Nurgül Dağlı'nın da katıldığı programda kadınlara Düzce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü uzmanları tarafından Koruyucu aile ile ilgili bilgiler aktarıldı. Ayrıca Psikolog Furkan Sefa Göl tarafından da Aile içi iletişim, stres ve stresle başa çıkma hakkında kadınlara bilgiler verildi. - DÜZCE

Çilimli, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Otobüste piton paniği! Uzun uğraşlar sonucu stepne bölgesinde bulundu
Kreşte 2 yaşındaki çocuğa şiddet kamerada! Aile, görüntüleri izleyip savcılığa koştu Son dakika: Van'da çığ faciasının meydana geldiği bölge uyarıların ardından boşaltıldı Van Hastanesi'ne getirilen yaralıların isimleri megafonla birer birer açıklandı

Son Dakika Haberleri
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!
15:52 Müge Anlı'da şaşkına çeviren dolandırıcılık! 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldılar
15:48 Oyuncu ve yönetmen Tunca Yönder vefat etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 18:26:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Düzceli kadınlara koruyucu aile ve aile içi iletişim semineri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]