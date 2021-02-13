Düzceli müzisyenlerden huzurevi sakinlerine 14 Şubat konseri - Son Dakika
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Düzceli müzisyenlerden huzurevi sakinlerine 14 Şubat konseri

13.02.2021 08:06
Düzceli müzisyenlerden huzurevi sakinlerine 14 Şubat konseri

Düzceli müzisyenlerden huzurevi sakinlerine 14 Şubat konseriDÜZCE'de 'Keman kardeşler' müzik grubu 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle Muharrem Sancaklı Huzur Evi sakinlerine sürpriz yaparak, mini bir konser düzenledi.

Düzceli müzisyenlerden huzurevi sakinlerine 14 Şubat konseri

DÜZCE'de 'Keman kardeşler' müzik grubu 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle Muharrem Sancaklı Huzur Evi sakinlerine sürpriz yaparak, mini bir konser düzenledi. Yaşlılar, çalınan parçalarla doyasına eğlendi.

Kentte müzisyenlik yapan Ferdi ve Hüseyin Keman kardeşler 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle Kalıcı Konutlar'da bulunan Muharrem Sancaklı Huzur Evi'nde kalanlar için mini konser düzenledi. Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği ve türkülerden oluşan parçaları dinleyen huzurevi sakinleri koronavirüs salgını nedeniyle konseri odalarının balkonlarından izleyerek hem cep telefonlarıyla kayıt yaptı hem de müziğe eşlik ederek gönüllerince eğlendi.

Huzurevi sakinlerinden Sabiha Uzun (65) Sevgililer Günü öncesi gençlere tavsiyelerde bulunarak, Konser çok güzeldi. Teşekkür ediyorum. Eğlendik, coştuk. Ben de onlarla birlikte söyledim. Çok eğlendim. 14 Şubat olsa da gençlerin önce saygı sonra sevgi duyması gerekiyor. Saygının olmadığı yerde hiçbir şey olmaz. Büyüğü, küçüğü bilmeliler. Anneye, babaya saygılı olmaları gerekiyor. Her şey saygıdan geçiyor. Gençlerimizde bir de doyumsuzluk var. Azla yetinmeyi bilmiyorlar. İşler bu yüzden erkenden boşanmaya gidiyor. Doyumsuzluk nedeniyle kredi kartları patlıyor, huzursuzluk başlıyor. Azla yetinmeleri lazım. Bizler hep azla yetindik. Bu sayede 3 evlat büyüttüm. Yetinemeseydik onları büyütemezdik. Bak şimdi hepsi başarılılar. Allah'a şükür bende burada çok mutluyum dedi.

'GENÇLER BİRBİRLERİNİ SEVSİN VE SAYSINLAR'

Dinçay Kartal (73) ise saygı ve sevginin tüm zorlukların üstesinden geleceğini ifade ederek, Konser çok güzeldi. Ağızlarına sağlık. Güzel oldu, eğlendik. Gençlere 14 Şubat'ta söyleyeceğimiz tek şey birbirlerini saysınlar, sevsinler. Benim söyleyeceğim bu kadar. Saygı ve sevgi her şeyin üstesinden gelir diye konuştu.

Müzisyen Ferdi Keman, Öncelikle ben bütün büyüklerimizin, Türkiye'nin ve dünyanın Sevgililer Günü'nü kutluyorum. Düzce'de sosyal anlamda müzikle ilgili konularda elimizden gelen katkıyı sağlamaya çalışıyoruz. Bu tür etkinliklere 14- 15 yaşından beri geliyorum. 14 Şubat Sevgililer Günü burada bulunmamızın ana sebeplerinden birisi. Büyüklerimize moral amaçlı geldik. Bütün büyüklerimizin sevgililer günü kutlu olsun. Kendilerine sağlık diliyorum şeklinde konuştu.

Sevgililer Günü'ne özel yaşlılara çiçek getiren Erol Sezer ise, Sevgililer Günü yoğunluğumuz devam ediyor. Bu yoğunluk içinde huzur evlerinde kalan büyüklerimiz, teyzelerimiz aklımıza geldi. Bu kapsamda onların Sevgililer Günü'nü kutlayıp, dualarını almak istedik. Bugün bu vesile ile buraya gelmiş bulunduk. Güzel çiçeklerimizi taktim ettik. Onların mutlu olmasıyla biz de mutlu olduk ifadelerini kullandı.

Düzceli müzisyenlerden huzurevi sakinlerine 14 Şubat konseri
Düzceli müzisyenlerden huzurevi sakinlerine 14 Şubat konseri
Düzceli müzisyenlerden huzurevi sakinlerine 14 Şubat konseri
Düzceli müzisyenlerden huzurevi sakinlerine 14 Şubat konseri
Düzceli müzisyenlerden huzurevi sakinlerine 14 Şubat konseri
Düzceli müzisyenlerden huzurevi sakinlerine 14 Şubat konseri
Düzceli müzisyenlerden huzurevi sakinlerine 14 Şubat konseri
Düzceli müzisyenlerden huzurevi sakinlerine 14 Şubat konseri
Düzceli müzisyenlerden huzurevi sakinlerine 14 Şubat konseri
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Sevgililer Günü, Huzurevi, Konser, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Düzceli müzisyenlerden huzurevi sakinlerine 14 Şubat konseri - Son Dakika


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