Düzceli öğrencilerden İdlib'deki güvenlik güçlerine hediye - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düzceli öğrencilerden İdlib'deki güvenlik güçlerine hediye - Son Dakika

Düzceli öğrencilerden İdlib'deki güvenlik güçlerine hediye

6 saat önce

Düzce'de, Suriye'nin İdlib kentinde görev yapan Türk askerleri için öğrenciler tarafından hazırlanan, içinde mesaj kağıtlarının bulunduğu fındık paketleri bölgeye yollandı.

Düzce'de, Suriye'nin İdlib kentinde görev yapan Türk askerleri için öğrenciler tarafından hazırlanan, içinde mesaj kağıtlarının bulunduğu fındık paketleri bölgeye yollandı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı Enes Eminoğlu, Düzce Valisi Zülkif Dağlı'yı makamında ziyaret etti.

Daha sonra TÜGVA Düzce İl Temsilciliğine geçen Eminoğlu, "Bir Sıcak Dua ile Bir Avuç Fındık" Projesi kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan fındık paketlerinin Suriye'nin İdlib kentindeki Mehmetçiğe gönderilmesi amacıyla düzenlenen programa katıldı.

Eminoğlu, burada yaptığı konuşmada, öğrencilerin asker ağabeylerini düşünerek hem Düzce'nin meşhur fındığını hem de kendi duygu düşüncelerini aktardıkları anlamlı bir proje yaptıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu ülkede 7'den 70'e bir devlet-millet bütünleşmesini her anlamda görüyoruz. Burada da çocuklarımızın bu katkıları ordumuz için askerlerimiz için gerçekten ciddi bir moral kaynağı. Çok anlamlı bulduğumuz bir proje. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi burada çalışmalar Türkiye'nin güvenliği için. Oradaki Müslüman kardeşlerimizin güvenliği için ensar-muhacir ilişkisi aslında. O yüzden biz şu anda yaklaşık 4 milyonun üzerinde Suriyeli kardeşlerimizi kendi ülkemizde barındırıyoruz."

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir de Türk milletinin tam anlamıyla asker bir millet olduğunu dile getirerek, "Kadın-erkek asker milletiz. Hakikaten bu ülkenin 7'den 70'e her bir ferdi kadın-erkek askerdir. Sadece şu an sınır ötesinde mücadele edenler görevli askerler ama yürekleri asker olan kadın-erkek burada var. Burada görüyoruz ki askerlerimizin devamı da geliyor. O kadar net. Başta sayın başkanımız ve Düzce TÜGVA ailesi olarak organizasyonda emeği geçen valimizden kamu kuruluşlarına kadar herkese çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık bir ton civarında bir fındık. Aslında tek başına baktığınızda fındık kadar mesajlar ve duygu aktarımları çok önemli." ifadesini kullandı.

Program, İdlib'deki askerler ile şehitler için dua edilmesiyle sona erdi.

Düzceli öğrencilerden İdlib'deki güvenlik güçlerine hediye

Suriye, Düzce, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 07:11 Kaynak: AA
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