Düzceli ormancılar yangın söndürmede büyük rol aldı - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce'den Antalya ve Osmaniye'ye giden yangın söndürme ekipleri, söndürme çalışmalarının ardından Düzce'ye döndü.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınları için ülke genelinde binlerce personel yangın bölgelerine giderek canla başla mücadele etti. Düzce Belediyesi ekipleri Manavgat yangınlarının söndürülmesi için çalışırken, Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerde Osmaniye'de mücadele etti. Her iki bölge de ki yangınların söndürülmesi için canla başla çalışan ekipler, söndürme ve soğutma çalışmalarının ardından Düzce'ye döndü. - DÜZCE