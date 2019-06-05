Son Dakika Haberleri: Düzceli Savaş Bulut Kore'de çeyrek finalde
Son Dakika Spor Haber

Düzceli Savaş Bulut Kore'de çeyrek finalde

47 dakika önce

Kore'deki yeni bilardo oluşumu PBA'nın ilk turnuvası olan Seul'deki Panasonic Open'da, ön elemeler tamamlandı ve bugün final turlarına geçildi.

Düzceli Savaş Bulut Kore'de çeyrek finalde, System.String[]
Kore'deki yeni bilardo oluşumu PBA'nın ilk turnuvası olan Seul'deki Panasonic Open'da, ön elemeler tamamlandı ve bugün final turlarına geçildi.

128 sporcunun katıldığı PBA Tour'da Düzceli bilardo sporcusu Savaş Bulut çeyrek finale yükseldi.

Savaş Bulut, 128 turunda 2 Koreli sporcuyu, 64 turunda yine 2 Koreli sporcuyu, son 32 turunda ülkemiz sporcusu Adnan Yüksel ve son 16 turunda Koreli Young Min Lee'yi geride bıraktı. Bulut, yarın Uruguay asıllı Amerikalı sporcu Pedro Piedrobuena ile yarı finale kalma mücadelesi verecek. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 04:59 Kaynak: İHA
Seul, Savaş Bulut, Kore, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İrfan Can Kahveci transferinde Fenerbahçe'ye dev rakipler! Galatasaray, Erzurumsporlu Eduok'u istiyor iddiası! Cüneyt Çakır, Danimarka-İrlanda maçını yönetecek Sahaya mayolu şekilde giren Kinsey Wolanski, giydiği mayo sayesinde sevgilisine 4 milyon dolar kazandırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.6.2019 17:46:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düzceli Savaş Bulut Kore'de çeyrek finalde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]