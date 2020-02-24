Düzceli sporcular halterde 3 madalya kazandı

DÜZCE (İHA) – Muğla'da düzenlenen Halter Genç B Erkekler ve Kızlar Türkiye Birinciliği Müsabakalarında Düzceli sporcular 3 madalya kazandı.



2019-2020 eğitim ve öğretim yılı okul sporları faaliyet programında yer alan Halter Genç B Erkekler ve Kızlar Türkiye Birinciliği Müsabakaları 45 ilin sporcuların katılımı ile Muğla'nın Dalaman ilçesinde düzenlendi. Şampiyonaya Genç B Kızlar kategorisinde 141 sporcu, Genç B Erkekler kategorisinde ise 288 sporcu olmak üzere toplamda 729 sporcu katıldı. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Halter Antrenörü Yasin Aydın önderliğinde turnuvaya katılan Düzceli sporculardan 81 kilogramda Anıl Durmaz Türkiye ikincisi, 64 kilogram bayanlarda Ervanur Eren Türkiye üçüncüsü, 81 kilogram bayanlarda Sümeyye Çekiç Türkiye ikincisi oldu. - DÜZCE