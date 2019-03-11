Düzceli Sporcular Şampiyonadan 5 Madalya ile Döndü
36 dakika önce
DÜZCE(İHA) – Okul Sporları Kick Boks Gençler Türkiye Birinciliği Şampiyonasına 9 sporcu ile katılan Düzce 5 madalya ile döndü.
DÜZCE(İHA) – Okul Sporları Kick Boks Gençler Türkiye Birinciliği Şampiyonasına 9 sporcu ile katılan Düzce 5 madalya ile döndü.
2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Kick Boks Gençler (Kız-Erkek) Türkiye Birinciliği Şampiyonası Kahramanmaraş Afşin İlçe Spor Salonunda düzenlendi. Şampiyonada Türkiye geneli ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden toplamda 55 ilden 600 genç kız ve erkek sporcu Türkiye birincisi olabilmek için mücadele etti.
Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kick Boks Antrenörü Aslan Doğan önderliğinde şampiyonaya Düzce'den 9 sporcu katıldı ve 5 madalya ile geri döndüler. Şampiyonada elde edilen başarılar ile 2020'de daha fazla sporcu katılımı ile katılacağımızı garantiledi.
Sporcularından Hilal Gürsu Türkiye Şampiyonu, Nisa Ada Duyar Türkiye ikincisi, Saadet Arslan, Ayşe Güler ve Yiğit Çetinkaya Türkiye üçüncüsü oldular. - DÜZCE
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 11:00 Kaynak: İHA
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