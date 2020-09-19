Düzceliler en az eğitime para harcadı - Son Dakika

Düzceliler en az eğitime para harcadı

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre Düzce halkı tüketim harcamalarında en fazla payı konut ve kiraya ayırdı.

Düzceliler en az eğitime para harcadı, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre Düzce halkı tüketim harcamalarında en fazla payı konut ve kiraya ayırdı.

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre Türkiye'deki hane halkı tüketim harcamalarının payındaki yüzde 5,4'ünü Düzce harcıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre hane halkı bütçe araştırmasının 2017, 2018 ve 2019 yıllarına ait verilerinin birleştirilmiş sonuçlarına göre, Düzce'deki hane halkı tüketim harcamalarında harcama türlerinde en fazla payı yüzde 21,4 ile konut ve kiraya ayırırken, harcama türleri içinde en düşük payı ise yüzde 1,5 ile eğitim hizmetleri pay ayırdı.

Düzce'de hane halkı tüketim harcamalarında diğer harcama türlerine ayırdığı pay ise söyledi; yüzde 20,4 ile ulaştırma, yüzde 19,9 gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 7,6 mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri, yüzde 5,9 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 5,9 ile lokanta ve oteller, yüzde 4,4 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 4,2 alkollü içecekler, sigara ve tütün, yüzde 3,5 ile haberleşme, yüzde 2,9 ile eğlence ve kültür, yüzde 2,4 ile sağlık, yüzde 1,5 ile eğitim hizmetleri pay ayırdı. - DÜZCE

Türkiye İstatistik Kurumu, Kocaeli, konut, Düzce, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 10:58 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Düzceliler en az eğitime para harcadı - Son Dakika Ekonomi

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