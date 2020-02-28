Düzceliler şehitler için sokağa döküldü - Son Dakika
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Düzceliler şehitler için sokağa döküldü

6 saat önce

DÜZCE (İHA) – İdlib'de rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 asker için Düzceliler sokağa döküldü.

Düzceliler şehitler için sokağa döküldü, System.String[]

DÜZCE (İHA) – İdlib'de rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 asker için Düzceliler sokağa döküldü. Türk bayraklarıyla donattıkları araçlarıyla konvoy düzenleyen vatandaşlar şehitler için dua etti.


Suriye'nin İblid kenti kırsalında düzenlenen hava saldırısında 33 asker şehit oldu. Şehit haberinin alınmasıyla birlikte Türkiye acıya boğuldu. Acı haberin gelmesinin ardından Düzceliler sokağa döküldü. Düzce Belediyesi Kültür Merkezi önünde toplanan yaklaşık 250 Düzceli 50 araçla konvoy yaparak, şehir merkezinde Düzce Adliye Sarayı ile Anıtpark arasında "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları ile birlik ve beraberlik mesajı verdi. Konvoy Anıtpark'ta sona ererken burada vatandaşlar saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nı okudular. Ardından da şehitlerimiz için dualar etti.


Konvoyda bulunan Gürbüz Keskin, "Ülkemizin zor günlerden geçtiği dönemde birlik ve beraberlik içinde olduğumuzu herkese göstermek için konvoy yaptıklarını dile getirerek gerektiğinde askere gitmeye hazır olduklarını vurguladı. Keskin, "Ülkemizin yanında olduğumuzu, birlik ve beraberlik içinde olduğumuzu, askerimizin polisimizin yanında olduğumuzu göstermek için belirtmek için kendi çapımızda arkadaşlarımızla beraber bir konvoy yaptık. Hep birlikte toplanıp burada istiklal marşımızı okuduk. Bizim acımızdır bugün. Ülkenin büyük bir kaybıdır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Hepsi nur içinde yatsın. Milletimizin başı sağolsun. Burada olan arkadaşlarımızın birçoğu vatani görevini yaptılar. Şu an biz gereklilik halinde hepimizin asker olacağına inanıyorum. Olası bir durumda hepimiz askere gitmeye hazırız. Bunu belirtmek istiyorum" dedi.


Grup açıklamanın ardından sessizce dağıldı. - DÜZCE

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:16 Kaynak: İHA
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