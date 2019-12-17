Düzcespor'a 440 bin liralık sponsorluk anlaşması yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Düzcespor'a 440 bin liralık sponsorluk anlaşması yapıldı - Son Dakika Spor

Düzcespor'a 440 bin liralık sponsorluk anlaşması yapıldı

6 saat önce

DÜZCE (İHA) – TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Düzcespor'a Kulüp Asbaşkanı Ekonomist Eren Akgül'ün girişimleri ile 440 bin liralık sponsorluk anlaşması yapıldı.

Düzcespor'a 440 bin liralık sponsorluk anlaşması yapıldı, System.String[]

DÜZCE (İHA) – TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Düzcespor'a Kulüp Asbaşkanı Ekonomist Eren Akgül'ün girişimleri ile 440 bin liralık sponsorluk anlaşması yapıldı. Akgül yeni anlaşmaların da müjdesini verdi.


3. Lig'de mücadele eden ve maddi açıdan sezona kötü başlayan Düzcespor oluşturulan yeni yönetim ile birlikte yeniden toparlanmaya başladı. Düzcespor Asbaşkanı Eren Akgül, takıma katkı sağlamak amacıyla göreve geldiği ilk günden itibaren yoğun çaba sarf ediyor. Akgül'ün özel girişimleri sonucu iki yeni firma ile toplamda 440 bin TL'lik sponsorluk anlaşması yapıldığı bildirildi. Düzcespor tarihinde ilk defa böyle büyük bir sponsorluk anlaşması yapıldığı öğrenildi. Ayrıca birçok firma ile prensipte anlaşıldığı, imzaların çok yakın bir tarihte yapılacağı açıklandı.


İki yeni sponsorluk anlaşması


Asbaşkan Eren Akgül iki yeni firma ile sözleşme imzaladıklarını belirterek, "Scanfood adlı firma ile forma sağ kol reklam sponsorluk anlaşmasını Müslüm Kayıran ile imzaladık. Yapılan 1,5 sezonluk anlaşma ile Düzcespor'un kasasına 180 bin TL girecek. İkinci sponsorluk sözleşmesi ise Çetinler Otomotiv oldu. Çetinler Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Çetin 1,5 sezonluk forma şort reklamı imzaladık. Bu sponsorluktan ise 260 bin TL gelir elde edildi. Yapılan iki sponsorluk sözleşmesi ile Düzcespor'un kasasına toplamda 440 bin TL girecek" dedi.


3 firma ile imzalar atılmak üzere


GNC Vitamin firması ile görüşen Akgül, firmanın sporculara içecek sponsoru olması için prensipte anlaştı. Ayrıca Ciner Holding ile de anlaşmanın sağlandığını söyleyen Akgül önümüzdeki günlerde imzaların atılacağının müjdesini verdi. Asbaşkan Akgül tarafından İstanbul Bahçeşehir Loca'da Düzcespor adına 10 yıllık daire tahsis edildi. Akgül 10 yıllığına tahsis edilen dairenin Düzcsepor adına kullanılacağını söyledi.


Düzcepor'un sponsorluk anlaşmalarına devam edeceği birçok büyük firma ile görüşmelerin sürdüğü ve yakın zamanda imzalanan sözleşmelerin kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi. - DÜZCE

Türkiye Futbol Federasyonu, Düzce, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 03:52 Kaynak: İHA
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