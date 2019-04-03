Düzcespor - Altındağ Belediyespor: 1 - 0
21 dakika önce
STAT: 18 TemmuzHAKEMLER : Mehmet Ali Özer (xxx), Mustafa Çevik (xxx), Göker Erel (xxx)DÜZCESPOR : Gökhan (xxx) - Mehmet (xxx), Ebu Sıddık (xx), Talha (xxx), İsmail (xx) (Dk.90+3 Kemal ), Aybars (x), Mehmet (xx), Tunahan (xx) (Dk.72 Mert xx), Sabutay (xx), Kadir (xx), Enver (xx) (Dk.
STAT: 18 Temmuz
HAKEMLER : Mehmet Ali Özer (xxx), Mustafa Çevik (xxx), Göker Erel (xxx)
DÜZCESPOR : Gökhan (xxx) - Mehmet (xxx), Ebu Sıddık (xx), Talha (xxx), İsmail (xx) (Dk.90+3 Kemal ), Aybars (x), Mehmet (xx), Tunahan (xx) (Dk.72 Mert xx), Sabutay (xx), Kadir (xx), Enver (xx) (Dk.86 Erkan)
ALTINDAĞ BELEDİYESPOR : Mustafa (xx) - Oktay (xx), Emrah (xx) (Dk.60 Turgay xx), Salih (xx) (Dk.42 Bülent xx), Ercan (xx), Berkay (xx), İsmail (xx), Yalçın (xx), Berker (xx), Kayhan (xx) (Dk.90 Burhanettin), Hüseyin (xx)
GOL : Dk.5 Mehmet (Düzcespor)
KIRMIZI KART : Dk.26 Aybars (Düzcespor)
SARI KART: Aybars, Kadir (Düzcespor), Oktay, Hüseyin (Altındağ Belediyespor)
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Düzcespor evinde Altındağ Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.
- Zce
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 05:06 Kaynak: DHA
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