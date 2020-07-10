Düzcespor Asbaşkanı Eren Akgül: TFF'nin kararı adaletsizdir - Son Dakika

Düzcespor Asbaşkanı Eren Akgül: TFF'nin kararı adaletsizdir

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), koronavirüs tedbirleri kapsamında TFF 2'nci ve 3'üncü Lig liderlerinin bir üst lige çıkmasına, her iki ligde de 2'nci ile 5'inci sıra arasında yer alan takımların play-off oynamasına karar verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), koronavirüs tedbirleri kapsamında TFF 2'nci ve 3'üncü Lig liderlerinin bir üst lige çıkmasına, her iki ligde de 2'nci ile 5'inci sıra arasında yer alan takımların play-off oynamasına karar verdi. Kararla birlikte 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta 6'ncı sırada yer alan Düzce spor, play-off şansını kaybetti.

Düzcespor Kulübü Asbaşkanı Eren Akgül, TFF'nin aldığı kararı adaletsiz bulduklarını belirterek, "Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 2'nci ve 3'üncü Ligler için aldığı karar, içler acısı ve son derece adaletsiz bir karardır. Yaklaşık 5 aydır karar vermeyerek, basiretsiz bir yönetim örneği gösteren TFF, uzun bir bekleyişin ardından çok garipçe bir karar açıklayarak, Türk futbolunu kaosa sürüklemiştir" dedi.

"TFF, SÜPER LİG VE TFF 1'İNCİ LİG DIŞINDAKİLERİ ÖNEMSEMİYOR"

Asbaşkan Eren Akgül, ligler arasında ayrımcılık yapıldığına dair vurgu yaparak, "Resmi sitelerinde bile kategorileri, Süper Lig, TFF 1'inci Lig ve ligler şeklinde belirtilen Türkiye Futbol Federasyonu, bu durumla ayrımcılığı da gözler önünde sermiştir. Bu başlıklar altında gizlenen mesaj şudur ki; bizim için önemli olan Süper Lig ve TFF 1'inci Lig'dir, diğerlerinin bir önemi ve hükmü yoktur. TFF, dünya genelinde yaşanan pandemi sürecinde önce oynatılacak sonra oynatılmayacak, sonrasında 2'nci ile 9'uncu sıradaki takımlar play-off oynayacak, küme düşme kalkacak, hemen sonrasında ilk 6 sıradaki takımlar üst lige çıkacak ve özel bir grup kurulacak diyerek hem kararsızlığını göstermiş, hem de herkesin ağzına bal sürerek bir araya gelmesini engellemiştir" diye konuştu.

"TFF ŞEHİR TAKIMLARININ KADERİ İLE OYNAMIŞTIR"

'TFF, kedinin fareyle oynadığı gibi şehirlerin ve onların kulüplerinin kaderi ile oynamıştır' diyen asbaşkan Eren Akgül, "TFF olarak öyle adaletsiz bir karar verdiniz ki bunun tepki alacağını bildiğiniz için Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıdır şeklinde açıklama basiretsizliğinizi bastırmaya çalıştınız. Sayın Cumhurbaşkanımızın böyle adaletsiz bir karardan yana olduğuna inanmıyoruz, bizi de bu karara inandıramazsınız. Biz siyaseti bilmeyiz. Ancak şunu çok iyi biliyoruz ki; Türk sporuna verdiği destekle tarihimizde Sayın Cumhurbaşkanımız gibi bir lider gelmemiştir. Türk sporu için Sayın Cumhurbaşkanımız çok büyük bir şanstır. Sayın Cumhurbaşkanımızın en büyük şanssızlığı ise sizin gibi basiretsiz spor insanları ve yöneticilerin olmasıdır. İnanıyoruz ki; Sayın Cumhurbaşkanımız bu adaletsizliğe göz yummayacaktır. TFF olarak nasıl ki Süper Lig ve TFF 1'inci Ligi önemseyip oynatılsın kararı aldıysanız, 2'nci ve 3'üncü ligleri de oynatmak durumundasınız. O liglerde mücadele eden takımlarla birlikte milyonlar seviniyor veya üzülüyor. Bu durumu görmezden gelmeye hakkınız yoktur" ifadelerini kullandı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 18:52 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Düzcespor Asbaşkanı Eren Akgül: TFF'nin kararı adaletsizdir - Son Dakika Spor
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