Düzcespor için bin 200 kilometre pedal çevirecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düzcespor için bin 200 kilometre pedal çevirecek - Son Dakika

Düzcespor için bin 200 kilometre pedal çevirecek

6 saat önce

DÜZCE(İHA) – 3 Lig 1. Gurupta mücadele eden Düzcespor hayranlığı için deplasman maçına bisiklet ile gitti.

Düzcespor için bin 200 kilometre pedal çevirecek, System.String[]

DÜZCE(İHA) – 3 Lig 1. Gurupta mücadele eden Düzcespor hayranlığı için deplasman maçına bisiklet ile gitti. Yaklaşık bin 200 kilometre pedal basacak olan Selim Cicu yola çıktı.


Haftasonu Tokat'ta oynanacak olan Tokatspor – Düzcespor deplasmanı için Düzcespor taraftarları sınır tanımıyor. Tokat'ta oynanacak olan müsabaka için Düzce'den bisikleti ile yola çıkan Düzcespor taraftarı Selim Cicu, takımın akşam antrenmanını izledikten sonra yola çıktı. Antrenman sonunda futbolcularla sohbet eden Cicu, hatıra fotoğrafı çektirerek kendilerinden dua istedi. - DÜZCE

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Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:34 Kaynak: İHA
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