Düzcespor ikinci başkanı Korkmaz'dan Özdemir'e ziyaret
10.03.2021 18:02
DÜZCE(İHA) –3 lig'de mücadele eden Düzcespor ikinci Başkanı Zekeriya Korkmaz, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti.
DÜZCE(İHA) –3 lig'de mücadele eden Düzcespor ikinci Başkanı Zekeriya Korkmaz, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti. Korkmaz, Özdemir'e Düzcespor forması hediye etti.
Düzcespor ikinci başkanı Korkmaz, Düzcespor Eski başkanlarından Ahmet Kurtuluş ve beraberinde ki heyet ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret ederek istişare toplantısı gerçekleştirdi. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette Korkmaz, Düzcespor kulübü hakkında bilgiler verildi.
Ziyaretin sonunda ise Zekeriya Korkmaz, TFF Başkanı Nihat Özdemir'e teşekkür plaketi ve Düzcespor forması hediye etti. - DÜZCE
Son Dakika AK Parti Sözcüsü Çelik'ten papa pulundaki harita skandalına sert tepki: Hiçbir hükmü yoktur Şüphe uyandıran ölüm! Bir kadın başından silahla vurulmuş halde bulundu Nagihan Karadere'den Survivor Çağrı'nın kavgasına yorum: Yaptığı yanlış ama diskalifiye edilmemeli Bilim Kurulu toplantısı başladı! Masada üç kritik konu var Son Dakika: Erdoğan ve Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde üçüncü ünitenin temelini attı Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var Derya Şensoy, gözyaşları içinde babası Ferhan Şensoy'un Rasim Öztekin'e yazdığı mektubu okudu 97 yıl sonra öğrendiler! Savaşta öldüğünü sandıkları dedelerinden 4 milyon lira değerinde miras kaldı