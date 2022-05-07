SPOR Düzcespor, şampiyon olarak 2'nci Lig'e yükseldi - Son Dakika
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SPOR Düzcespor, şampiyon olarak 2'nci Lig'e yükseldi

07.05.2022 19:04

SPOR Düzcespor, şampiyon olarak 2'nci Lig'e yükseldiTezcan SOLMAZ / DÜZCE, (DHA) - TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Düzcespor sezonu lider tamamlayarak 2'nci Lig'e yükseldi.

SPOR Düzcespor, şampiyon olarak 2'nci Lig'e yükseldi

Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE, (DHA) - TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Düzcespor sezonu lider tamamlayarak 2'nci Lig'e yükseldi.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Düzcespor bugün sahasında Çarşambaspor ile karşılaştı. Karşılaşma öncesi Çarşambaspor futbolcuları sahaya giren Düzcespor futbolcularını şampiyonluklarından dolayı tebrik etti. Düzcesporlu futbolcular ise ellerinde karanfillerle eşleri ve annelerinin yanına giderek Anneler Günü'nü kutladı. Çarşambaspor'u 2-1 yenen Düzcespor, 78 puana ulaşarak sezonu ilk sırada tamamladı. Taraftarlar büyük mutluluk yaşayarak sahaya girerken, Düzcespor kupasını aldı.

Düzcespor Teknik Direktörü Yavuz İncedal, şampiyonluk sonrası yaptığı açıklamada, 'Kupayı Düzce'ye kazandırdığımız için çok mutluyum. Bu kupayı anamızın ak sütü gibi hak ettik. Düzce'ye bu kupa ve şampiyonluk çok yakıştı' dedi.

Düzcespor Asbaşkanı Erkan Seçkin ise, 'Düzce halkı bunu hak ediyordu. Allah yönetim olarak bize bunu Düzce halkına hediye etmeyi nasip etti. Düzce 2000 yılında il oldu, fakat büyük acılarla, büyük üzüntülerle bir il oldu. Büyük bir deprem yaşadık ve düşüşe geçen bir il takımını bunları unutturarak yükselen bir il pozisyonuna getirmeye çalıştık. Ben futbolcularıma, Düzce halkına, taraftara çok teşekkür ediyorum. Bu şampiyonluğu inşallah 2'nci Lig'de de gerçekleştireceğiz ve Düzce halkına hediye ederiz' diye konuştu.

SPOR Düzcespor, şampiyon olarak 2'nci Lig'e yükseldi
SPOR Düzcespor, şampiyon olarak 2'nci Lig'e yükseldi
SPOR Düzcespor, şampiyon olarak 2'nci Lig'e yükseldi
SPOR Düzcespor, şampiyon olarak 2'nci Lig'e yükseldi
SPOR Düzcespor, şampiyon olarak 2'nci Lig'e yükseldi
SPOR Düzcespor, şampiyon olarak 2'nci Lig'e yükseldi
SPOR Düzcespor, şampiyon olarak 2'nci Lig'e yükseldi
SPOR Düzcespor, şampiyon olarak 2'nci Lig'e yükseldi
SPOR Düzcespor, şampiyon olarak 2'nci Lig'e yükseldi
SPOR Düzcespor, şampiyon olarak 2'nci Lig'e yükseldi
SPOR Düzcespor, şampiyon olarak 2'nci Lig'e yükseldi
SPOR Düzcespor, şampiyon olarak 2'nci Lig'e yükseldi

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Kaynak: DHA

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