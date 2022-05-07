Düzcespor şampiyonluğu kutladı - Son Dakika
Üye Girişi

Düzcespor şampiyonluğu kutladı

07.05.2022 21:55
Düzcespor şampiyonluğu kutladı

TFF 3. Lig'de 2. Grubu lider bitirerek TFF 2. Lig'e yükselen Bitexen Düzcespor, şampiyonluğu coşkuyla kutladı.

TFF 3. Lig'de 2. Grubu lider bitirerek TFF 2. Lig'e yükselen Bitexen Düzcespor, şampiyonluğu coşkuyla kutladı.

Ligin 36. haftasında evinde oynadığı Çarşambaspor maçının ardından şampiyonluk kupasını alan Bitexen Düzcespor'lu oyuncular, üstü açık otobüsle kentte tur attı.

Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği kutlamalar kapsamında, Anıtpark Meydanı'na gelen takım otobüsündeki oyuncular, tezahürat ve meşaleler eşliğinde şampiyonluk kupasını havaya kaldırdı.

Kurulan sahnede ışık sistemiyle eğlenen Bitexen Düzcespor'lu oyuncular, kulüp yönetimi ve taraftar grupları, sırayla sahneye alınarak kupayla fotoğraf çektirdi.

Kupa seremonisinin ardından kutlama, sanatçı Gülben Ergen konseriyle devam etti.

Düzcespor şampiyonluğu kutladı
Düzcespor şampiyonluğu kutladı
Düzcespor şampiyonluğu kutladı
Düzcespor şampiyonluğu kutladı
Düzcespor şampiyonluğu kutladı

YORUMLAR
500
Bakan Kasapoğlu, TFF 2. Lig'e yükselen takımları tebrik etti Bakan Kasapoğlu, TFF 2. Lig'e yükselen takımları tebrik etti Fethiyespor Teknik Direktörü Dinçel: 'Fethiyespor üst lige çıkacak' Fethiyespor Teknik Direktörü Dinçel: 'Fethiyespor üst lige çıkacak'

Türkiye Futbol Federasyonu, Çarşambaspor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Düzcespor şampiyonluğu kutladı - Son Dakika


Son Dakika
21:55 Göçmenlerin sınırı geçtiğini öne süren Sinan Oğan'a, Van Valiliği'nden cevap geldi: Sınır hattını istedikleri vasıtayla gezdirebiliriz
21:52 Fernando Muslera yaptığı kurtarışlarla kalesinde devleşti!
21:49 Akdeniz ekibi, Adana deplasmanından 2-1 galip ayrıldı!
21:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında kimin şansı daha yüksek? İmamoğlu ve Yavaş arasında yüzde 1 fark var
21:18 Galatasaray, deplasmanda Başakşehir'le golsüz berabere kaldı
20:58 Ülkemizde 7 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 11 kişi vefat etti, bin 661 yeni vaka tespit edildi
20:40 Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce CHP'ye kapıları kapattı: Diğer partilere başarılar diliyorum
20:31 Beşiktaş'ın derbi kadrosu netleşti! Yıldız futbolcuların olmayışı dikkatlerden kaçmadı
20:23 ABD'li bilgisayar tamircisi, Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın yarı çıplak görüntülerinin nasıl ortaya çıktığını anlattı!
20:21 İmamoğlu'nun Koç'a verdiği cevabı ortalığı karıştırdı! Fenerbahçeli taraftar küplere bindi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2022 22:18:02. #1.12#
SON DAKİKA: Düzcespor şampiyonluğu kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement