Düzcespor taraftarı, TFF'nin kararını protesto etti - Son Dakika

Düzcespor taraftarı, TFF'nin kararını protesto etti

TFF 3'üncü Lig 1'inci grupta mücadele eden Düzcespor, Türkiye Futbol Federasyonu'nun bugün açıkladığı kararının ardından play-off şansını kaybedince taraftarlar durumu protesto etti.

TFF 3'üncü Lig 1'inci grupta mücadele eden Düzcespor, Türkiye Futbol Federasyonu'nun bugün açıkladığı kararının ardından play-off şansını kaybedince taraftarlar durumu protesto etti.

TFF, koronavirüs tedbirleri kapsamında TFF 2'nci ve 3'üncü Lig liderlerinin bir üst lige çıkmasına, her iki ligde 2'nci ile 5'inci sıra arasında yer alan takımların play-off oynamasına karar verdi. Kararla birlikte 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta 6'ncı sırada yer alan Düzcespor, play-off şansını kaybetti. Düzcespor taraftar grubu "Kırmızı Şimşekler", TFF'nin aldığı kararı protesto etmek amacıyla Anıtpark Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. Düzcespor taraftarları adına açıklama yapan tribün lideri Emir Kirazoğlu, "Kırmızı Şimşekler taraftar grubu olarak diyoruz ki; Türkiye Futbol Federasyonu'ndan çıkan karar Düzcespor için hüsran olmuştur. Çünkü 2'nci ve 3'üncü igler için alınan karara göre Düzcespor play-off mücadelesinin dışında kalmıştır. Bu karar Düzcespor'un hakkının gasp edilmesi demektir. Sezon boyunca ligde başarılı sonuçlar alan Düzcespor, masa başında mağlubiyete uğratılmıştır. Biz taraftar grubu Kırmızı Şimşekler olarak bu durumu şiddetle kınıyoruz.  Koca çınarımız Düzcespor görmezden gelinmiş, hakkı yenilmiştir. Bu kararı şiddetle kınıyoruz. Bütün Düzcelileri TFF'yi protesto etmeye davet ediyoruz" dedi.Basın açıklamasının ardından taraftarlar üzerinde "Adalet İstiyoruz" yazılı siyah çelenkle sloganlar atarak yürüdü. Düzcespor taraftarlarının yarın TFF'nin İstanbul'da bulunan tesislerinin önünde protestoda bulunacağını bildirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 21:25 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Düzcespor taraftarı, TFF'nin kararını protesto etti - Son Dakika Spor
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