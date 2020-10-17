Düzcespor Teknik Direktörü Mustafa Sarıgül istifa etti - Son Dakika

Düzcespor Teknik Direktörü Mustafa Sarıgül istifa etti

17.10.2020 18:22
Düzcespor Teknik Direktörü Mustafa Sarıgül istifa etti, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Düzcespor'da Teknik Direktör Mustafa Sarıgül, üst üste alınan beraberlikler sonrasında istifa ettiğini açıkladı.

DÜZCE (İHA) – Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Düzcespor'da Teknik Direktör Mustafa Sarıgül, üst üste alınan beraberlikler sonrasında istifa ettiğini açıkladı. Yönetim kuruluna ulaşan istifa ise kabul edildi.

Teknik direktör Mustafa Sarıgül yönetiminde Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Düzcespor, bu hafta evinde Siirt İl Özel İdarespor ile karşı karşıya gelmiş ve müsabaka 2-2'lik beraberlik ile tamamlanmıştı. 3 hafta üst üste beraberlik alınmasının ardından Teknik Direktör Mustafa Sarıgül istifa ettiğini açıkladı. Sarıgül'ün istifası, kulüp yönetimi tarafından kabul edildi. Sarıgül yaptığı açıklamada "Severek çalıştığım Düzcespor Kulübü'nden son 3 haftada almış olduğumuz beraberliklerden dolayı kulübün önünü açmak için istifa kararı aldım. Çalıştığım süre içinde desteklerini esirmeyen önce Başkanım Gökhan Kapoğlu'na, yönetim kuruluna, tüm kulüp personeline, yerel basına ve tüm Düzce taraftarına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Kulüp yönetiminden yapılan yazılı açıklamada ise "Profesyonel Futbol Kulübümüzün Teknik Direktörü Mustafa Sarıgül, Siirt İl Özel İdarespor karşılaşmasının ardından istifa kararını yönetim kurulumuza iletmiş olup, teknik direktörümüz Mustafa Sarıgül'ün istifası da yönetim kurulumuz tarafından uygun görülmüştür. Kendisine bu zamana kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki teknik direktörlük kariyerinde başarılar dileriz" denildi. - DÜZCE

Düzcespor Teknik Direktörü Mustafa Sarıgül istifa etti

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Düzcespor Teknik Direktörü Mustafa Sarıgül istifa etti - Son Dakika Spor

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