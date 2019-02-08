Son Dakika Haberleri: Düzcespor'un Seyircisiz Maçı İçin Hatıra Bileti Aldılar

Düzcespor'un Seyircisiz Maçı İçin Hatıra Bileti Aldılar

17 dakika önce

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Düzcespor, bu hafta evinde Kemerspor 2003 ile yapacağı maçı, cezası nedeniyle seyircisiz oynayacak.

Düzcespor'un Seyircisiz Maçı İçin Hatıra Bileti Aldılar, System.String[]


TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Düzcespor, bu hafta evinde Kemerspor 2003 ile yapacağı maçı, cezası nedeniyle seyircisiz oynayacak. Ancak Düzcespor yönetimi kararı ile seyircisiz maç için hatıra bileti basıldı. Taraftarlar ise maç giremeseler de hatıra bileti alarak takıma destek oldu.

TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Düzcespor cezası nedeniyle Düzce 18 Temmuz Stadyumu'nda Kemerspor 2003 ile oynayacağı maça seyircisiz çıkacak. Seyircisiz oynanacak maç öncesi Düzcespor yönetim kurulu tarafından alınan kararla maça özel hatıra bileti satıldı. Biletlerin maç saatine kadar satışı devam edecek. Düzcesporlu futbolcular, teknik heyet ve yönetim de bilet satış noktasına giderek hem taraftarla bir araya geldi, hem de hatıra bileti alan taraftarların biletlerini imzaladı.

Düzcespor Başkanı Özgür Sağlam, destek olan taraftarlara teşekkür ederek, "Bu hafta cezamızdan dolayı maçımız seyircisiz oynanacak. Bu haftaya özel hatıra bileti basma kararı aldık. Vatandaşlarımız ve taraftarlarımız ilgi gösteriyor" dedi.

Düzcespor Teknik Direktörü Cüneyt Biçer, taraftarların sesini stada giremeseler de duymak istediklerini belirterek, "Güzel bir uygulama. Biz taraftarı mutlaka yanımızda görmek istiyoruz. Belki stada gelemeyecekler ama dışardan gelip bizi destekleyecekler. Biz dışardan bile olsa taraftarımızın sesini duymak istiyoruz. Taraftar bizim olmazsa olmazımız, 12'nci adamımız ve itici gücümüz. Her zaman yanımızda görmek istiyoruz" diye konuştu.

Yaklaşık 2 gündür devam eden bilet satışları kapsamında 500 biletin satıldığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Bilet satış noktasından görüntü

Taraftarın bilet alırken görüntüsü

Futbolcuların imza atarken görüntüsü

Sırasıyla Düzcespor başkanı, Düzcespor teknik direktörü ve takım kaptanı ile röp

Futbolulardan görüntü ve detaylar

- Zce

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:47 Kaynak: DHA

Spor
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